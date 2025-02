Arsenal démonte Manchester City

Toujours aussi fébrile, Manchester City s’est logiquement et largement incliné à Arsenal lors de la 24e journée de Premier League malgré un but d’Erling Haaland. Supérieurs aux Sky Blues , les Gunners prennent neuf points d’avance sur les Citizens et reviennent à six unités du fauteuil de leader où est assis Liverpool.

Arsenal 5-1 Manchester City

Buts : Ödegaard (2 e ), Partey (57 e ), Lewis-Skelly (62 e ), Havertz (76 e ) et Nwaneri (90 e +3) pour Arsenal // Haaland (55 e ) pour Manchester City

Place du con ou pas, là n’est pas le débat. Ce dimanche après-midi, il n’y en a d’ailleurs eu aucun. Car à l’occasion de la 24 e journée de Premier League, Arsenal a désossé Manchester City en menant quasiment toute la partie (seule quatre minutes ont, en effet, échappé à la domination des Gunners ). Pourquoi, comment ? Parce que les Londoniens sont meilleurs que les Sky Blues , tout simplement. Et parce que les deux équipes ont évolué à leur niveau, tout logiquement. Le pire pour les Citizens , désormais quatrièmes avec neuf points de retard sur leur bourreau, c’est que ce résultat ne représente absolument pas une surprise. Deuxième à six unités de Liverpool (le leader du championnat, qui dispose d’un match supplémentaire à disputer), la bande de Mikel Arteta a définitivement surpassé celle de Pep Guardiola.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com