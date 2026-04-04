Arsenal choke en FA Cup

Southampton 2-1 Arsenal

Buts : Stewart (35 e ), Charles (85 e ) // Gyökeres (68 e )

Les jambes commencent à trembler… Battu en finale de la League Cup par Manchester City avant la trêve, Arsenal a laissé filer une autre chance de soulever un trophée en trébuchant sur la pelouse de Southampton, septième de Championship, en quarts de finale de la Cup (2-1). La mauvaise soirée des Gunners a démarré avec la talonnade ratée par Martin Ødegaard aux abords de la surface adverse : les Saints ont remonté le terrain, Ben White a mal lu le centre de James Bree et Ross Stewart en a profité pour contrôler et fusiller Kepa Arrizabalaga (1-0, 35 e ) .…

QB pour SOFOOT.com