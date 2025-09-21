 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Arsenal arrache un point contre City
21/09/2025

Arsenal arrache un point contre City

Arsenal arrache un point contre City

Malgré un nouveau but d'Erling Haaland, Manchester City a condédé le match nul dans les dernières secondes face à Arsenal à l'Emirates Stadium (1-1).

Arsenal 1-1 Manchester City

Buts : Martinelli (90+4) pour Arsenal // Haaland (9 e ) pour City

Arsenal peut en vouloir au logiciel qui a fait le calendrier de cette saison de Premier League. Liverpool, Manchester United et Manchester City lors des 5 premières journées ce n’est pas ce que l’on peut appeler un cadeau. Alors oui, il n’y a pas de petites équipes en Premier League. Et oui, ce n’est pas une mauvaise chose d’affronter des rivaux en début de saison lorsqu’ils ne sont pas forcément rodés. Quoi qu’il en soit, c’est lors de ces confrontations que l’on peut voir si une équipe a les épaules et le niveau pour remporter le trophée. Et malheureusement pour les Gunners, cela ne s’est pas passé comme ils l’auraient souhaité contre Liverpool (0-1). Face à Manchester City, Arsenal aurait pu prendre le même tarif mais depuis deux ans l’élève à dépasser le maître et Mikel Arteta ne perd plus contre Pep Guardiola – 6e rencontre de suite sans défaite pour les Gunners face à City – et les Londoniens ont donc arraché le nul dans les dernières secondes (1-1). C’est toujours mieux qu’une défaite mais Liverpool compte déjà 5 points d’avance au classement après 5 journées. Et Arsenal se déplace à Newcastle lors de la prochaine journée.…

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com

