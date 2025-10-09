 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arrêts maladies, départs et tensions : l’académie du PSG en difficulté
information fournie par So Foot 09/10/2025 à 11:42

Arrêts maladies, départs et tensions : l’académie du PSG en difficulté

Arrêts maladies, départs et tensions : l’académie du PSG en difficulté

Sacrée grippe à Paris.

Derrière la vitrine parfaite du PSG et de son académie, ça craque un peu dans les murs. Arrêts maladies, départs en série, et ambiance tendue au centre de Poissy. Bafodé Diakhaby, responsable de la préformation, et Pierre Reynaud, responsable du recrutement des jeunes, deux figures de la maison, sont en arrêt. Dominique Flament, dénicheur historique d’Adrien Rabiot, a préféré filer après vingt ans de service et a refusé de prolonger son contrat. En toile de fond, des relations compliquées avec Yohan Cabaye, directeur sportif du centre, dont les méthodes ne font pas l’unanimité, peut-on lire dans L’Équipe .…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank