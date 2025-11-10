 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arrêts maladie : ce que change la mesure votée par l'Assemblée nationale
information fournie par Boursorama avec Media Services 10/11/2025 à 08:39

En France, aucune durée maximale d'arrêt maladie n'est prévue par la loi. Néanmoins, des recommandations existent pour certaines pathologies. ( AFP / FRED TANNEAU )

En France, aucune durée maximale d'arrêt maladie n'est prévue par la loi. Néanmoins, des recommandations existent pour certaines pathologies. ( AFP / FRED TANNEAU )

Les députés ont approuvé ce dimanche une limitation de la durée des arrêts de travail. Elle sera fixée à un mois pour une première prescription et de deux mois en cas de prolongation.

Les médecins pourront toutefois déroger au plafond prévu "au regard de la situation du patient" et en le justifiant sur leur prescription. Cette mesure a été adoptée dans le cadre de l'examen en première lecture du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026.

Le gouvernement avait initialement souhaité pouvoir fixer cette limite par décret, à 15 jours pour un premier arrêt de travail prescrit par un médecin de ville et 30 jours à l'hôpital.

Mais un amendement socialiste a été adopté, pour que la durée soit d'un mois dans les deux cas, et que cette durée soit inscrite dans la loi et non laissée à la main de l'exécutif . Il s'agissait d'un amendement de repli, les socialistes ayant initialement souhaité, comme les communistes, les Ecologistes et LFI, supprimer la mesure.

"En zone sous-dotée en médecins, (...) une personne malade retournera au travail faute d'avoir pu trouver un nouveau rendez-vous chez le médecin pour prolonger son arrêt", avait alerté la députée PS Sandrine Runel. "Cet article introduit une logique de suspicion à l'égard des soignants et des assurés", a également critiqué Paul-André Colombani, député du groupe indépendant Liot.

Pour justifier cette mesure, l'exécutif pointe notamment la croissance des dépenses d'indemnités journalières. " 11 milliards (d'euros) de dépenses sur les arrêts maladie, c'est plus 6% par an depuis 5 ans ", a fait valoir la ministre de la Santé Stéphanie Rist.

Vers une simplification du suivi des arrêts maladie

Selon un rapport annexé au projet de budget de la Sécu, la mesure aura "pour conséquence d'augmenter le nombre de consultations médicales" .

Mais revenir plus fréquemment chez le médecin "va permettre un suivi et donc une meilleure prise en charge du patient", a défendu la ministre de la Santé , qui s'est montrée ouverte à l'amendement socialiste en faisant valoir sa vertu de "simplification".

Aucune durée maximale d'arrêt maladie n'est aujourd'hui prévue, bien que des recommandations existent pour certaines pathologies, avec des durées indicatives . Les assurés sont par ailleurs soumis à un plafond de 360 jours d'indemnités journalières sur trois ans.

Une mesure du texte entend d'ailleurs ramener à ce plafond de 360 jours les personnes bénéficiant d'une Affections longue durée (ALD) non exonérante, contre 1.095 journées d'indemnités journalières sur trois ans pour elles actuellement .

Cet abaissement du plafond, qui concerne notamment des personnes atteintes de troubles musculo-squelettiques ou de troubles dépressifs, a été supprimé par l'Assemblée.

Tout comme une autre mesure concernant l'examen de reprise du travail à l'issue d'un congé maternité, réalisé par un médecin du travail. Celui-ci est actuellement obligatoire, mais le gouvernement souhaite le rendre facultatif. Ce que l'Assemblée n'a pas approuvé.

Budget France

1 commentaire

  • 09:14

    Fracture de jambe = 3.5 mois d at
    Pourquoi limiter à 1 mois ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ex-président français, Nicolas Sarkozy, à Paris, le 21 octobre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    La justice examine la demande de mise en liberté de Sarkozy
    information fournie par AFP 10.11.2025 09:41 

    La cour d'appel de Paris a commencé lundi matin l'examen de la demande de mise en liberté de l'ex-président français, Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis 20 jours à la prison de la Santé à Paris après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne ... Lire la suite

  • Selon un rapport de l'Unédic rendu en octobre dernier, 515.000 ruptures conventionnelles individuelles ont ainsi été signées en France en 2024. ( AFP / EMMA DA SILVA )
    Ruptures conventionnelles : l'Unédic cherche à réduire leur coût
    information fournie par Boursorama avec Media Services 10.11.2025 09:35 

    En 2024, la signature des ruptures conventionnelles a bondi de 17%. Un coût total de 9,4 milliards d'euros pour l'Assurance chômage. Un rapport de l'Unédic, dévoilé par l e Parisien dimanche et consulté par l' AFP , rendu en octobre trace un panorama de ce dispositif ... Lire la suite

  • La bourse Euronext
    L'Europe ouvre en hausse, espoirs sur une fin prochaine du "shutdown" américain
    information fournie par Reuters 10.11.2025 09:16 

    Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, avec le regain d'optimisme quant à la possibilité d'une fin imminente de la fermeture partielle des administrations fédérales aux États-Unis ("shutdown"). À Paris, le CAC 40 gagne 1,06% à 8.034,63 ... Lire la suite

  • Céline Berthon, la directrice générale de la DGSI, à Saint-Ouen, le 11 mars 2025 ( POOL / Yoan VALAT )
    Abdeslam "pas mis en cause dans un projet d'attentat", selon la directrice de la DGSI
    information fournie par AFP 10.11.2025 09:05 

    La directrice générale de la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure), Céline Berthon, a affirmé lundi sur RTL que Salah Abdeslam "n'était pas mis en cause dans un projet d'attentat". Salah Abdeslam est une "figure très symbolique (...) c'est le seul ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank