Arrêter le match à cause d'insultes contre Daech, « inacceptable » pour Nice
information fournie par So Foot 19/10/2025 à 02:14

Arrêter le match à cause d'insultes contre Daech, « inacceptable » pour Nice

Arrêter le match à cause d'insultes contre Daech, « inacceptable » pour Nice

« L’histoire retiendra qu’un match de Ligue 1 a été arrêté par un arbitre après qu’un public a eu des mots licencieux envers une organisation terroriste. »

Voilà comment débute le communiqué publié par l’OGC Nice ce samedi. L’arbitre Jérôme Brisard a stoppé la rencontre face à Lyon au moment où les supporters niçois se sont mis à insulter – avec des termes homophobes – Daech, une habitude depuis l’attentat du 14 juillet 2016 qui avait coûté la vie à 86 personnes sur la promenade des Anglais. « Inacceptable » pour le président du Gym, Fabrice Bocquet. « C’est un manque de respect pour les victimes du 14 juillet , leurs familles, et toute la ville de Nice » , explique-t-il sur le site du club.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • 30 bonnes raisons de ne pas délocaliser le match Villarreal-Barça à Miami
    30 bonnes raisons de ne pas délocaliser le match Villarreal-Barça à Miami
    information fournie par So Foot 19.10.2025 02:06 

    La décision de la Liga d'envoyer Villarreal et le FC Barcelone disputer un match de championnat de l'autre côté de l'Atlantique mi-décembre ne fait pas du tout l'unanimité en Espagne. Ce week-end, plusieurs équipes de Liga ont même protesté à leur manière contre ... Lire la suite

  • Thiago Almada enlève une épine du pied de l'Atlético
    Thiago Almada enlève une épine du pied de l'Atlético
    information fournie par So Foot 18.10.2025 23:26 

    Atlético de Madrid 1-0 Osasuna But : Almada (69 e ) Retour à la normale.… QB pour SOFOOT.com

  • L'OM et Greenwood s'acharnent sur Le Havre pour prendre le lead
    L'OM et Greenwood s'acharnent sur Le Havre pour prendre le lead
    information fournie par So Foot 18.10.2025 23:13 

    Face à un HAC auteur d'un très bon début de partie mais plombé par une double peine à la demi-heure de jeu, Marseille s'est offert un feu d'artifice (6-2) avec quatre buts de Mason Greenwood. Marseille 6-2 Le Havre Buts : Greenwood (35 e SP, 67 e , 72 e & 76

  • Les Bleuets ratent la troisième place
    Les Bleuets ratent la troisième place
    information fournie par So Foot 18.10.2025 23:06 

    Colombie 1-0 France But : Perea (2 e ) Pas la fin que l’on imaginait…… QB pour SOFOOT.com

