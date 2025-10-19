Arrêter le match à cause d'insultes contre Daech, « inacceptable » pour Nice

« L’histoire retiendra qu’un match de Ligue 1 a été arrêté par un arbitre après qu’un public a eu des mots licencieux envers une organisation terroriste. »

Voilà comment débute le communiqué publié par l’OGC Nice ce samedi. L’arbitre Jérôme Brisard a stoppé la rencontre face à Lyon au moment où les supporters niçois se sont mis à insulter – avec des termes homophobes – Daech, une habitude depuis l’attentat du 14 juillet 2016 qui avait coûté la vie à 86 personnes sur la promenade des Anglais. « Inacceptable » pour le président du Gym, Fabrice Bocquet. « C’est un manque de respect pour les victimes du 14 juillet , leurs familles, et toute la ville de Nice » , explique-t-il sur le site du club.…

QB pour SOFOOT.com