Aron Dønnum sanctionné par la commission de discipline de la LFP
information fournie par So Foot 26/11/2025 à 22:32

Aron Dønnum sanctionné par la commission de discipline de la LFP

Aron Dønnum sanctionné par la commission de discipline de la LFP

Trois semaines après un Toulouse-Le Havre qui avait fait couler de l’encre, non pas pour le match en lui-même, mais pour l’incident entre Aron Dønnum et Simon Ebonog, le joueur toulousain est fixé sur son sort. Havrais et Toulousains s’étaient retrouvés face-à-face après le geste de l’ailier norvégien, qui avait été soupçonné de racisme.

Un « comportement blessant » retenu contre lui

Ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP, qui avait mis le dossier en instruction, a rendu son verdict : « deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles pour comportement blessant ». Le caractère raciste n’est donc pas retenu, mais Dønnum sera suspendu à partir du 2 décembre et manquera les matchs contre Strasbourg et le Paris FC.…

CG pour SOFOOT.com

