Aron Dønnum dans le viseur de la justice
information fournie par So Foot 20/11/2025 à 12:49

Aron Dønnum dans le viseur de la justice

Aron Dønnum dans le viseur de la justice

Ça ne sonne pas que comme le générique de Netflix.

Aron Dønnum pensait n’avoir à répondre qu’à la commission de discipline de la LFP le 26 novembre prochain. Mauvaise nouvelle : le parquet de Toulouse s’en mêle aussi. Une enquête préliminaire pour injure publique en raison de la race a été ouverte après son geste polémique lors de TFC-Le Havre (0-0), le 2 novembre selon L’Équipe .…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
