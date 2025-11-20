Aron Dønnum dans le viseur de la justice
Ça ne sonne pas que comme le générique de Netflix.
Aron Dønnum pensait n’avoir à répondre qu’à la commission de discipline de la LFP le 26 novembre prochain. Mauvaise nouvelle : le parquet de Toulouse s’en mêle aussi. Une enquête préliminaire pour injure publique en raison de la race a été ouverte après son geste polémique lors de TFC-Le Havre (0-0), le 2 novembre selon L’Équipe .…
MH pour SOFOOT.com
