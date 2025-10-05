 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arne Slot vole au secours de Mo Salah
information fournie par So Foot 05/10/2025 à 12:06

Arne Slot vole au secours de Mo Salah

Arne Slot vole au secours de Mo Salah

Slot défend ses gars sûrs.

Battu par Chelsea dans les dernières secondes ce samedi, Liverpool a enchaîné un troisième revers de rang toutes compétitions confondues. Muet et globalement peu en réussite dans ses choix, Mohamed Salah a pu compter sur le soutien de son coach Arne Slot en conférence de presse à l’issue de la rencontre : « Aujourd’hui, il a eu de nombreuses occasions de faire ce qu’il a fait si souvent, mais c’est un être humain et ce n’est pas comme si chaque occasion qu’il a se concrétisait systématiquement. On a parfois l’impression que c’est à cause de ce qu’il a fait la saison dernière, et à de nombreuses reprises, mais il peut aussi avoir des occasions, souvent dans des positions avantageuses, sans marquer ni délivrer de passe décisive. »

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank