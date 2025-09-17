 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Arne Slot pense à Griezmann la nuit
information fournie par So Foot 17/09/2025 à 13:46

Arne Slot pense à Griezmann la nuit

Arne Slot pense à Griezmann la nuit

Nuits blanches et rêves rouges.

Ce mercredi soir, Liverpool reçoit l’Atlético Madrid en Ligue des champions. Des retrouvailles entre deux clubs habitués à s’affronter sur les joutes européennes ( « le Cholismo n’est pas mort » en 2020), mais aussi une revanche à prendre pour le coach des Reds Arne Slot , battu à deux reprises par la bande de Diego Simeone lorsqu’il officiait au Feyenoord Rotterdam en 2023. Deux ans après, le Néerlandais garde toujours en mémoire ces défaites.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
