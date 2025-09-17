Arne Slot pense à Griezmann la nuit
Nuits blanches et rêves rouges.
Ce mercredi soir, Liverpool reçoit l’Atlético Madrid en Ligue des champions. Des retrouvailles entre deux clubs habitués à s’affronter sur les joutes européennes ( « le Cholismo n’est pas mort » en 2020), mais aussi une revanche à prendre pour le coach des Reds Arne Slot , battu à deux reprises par la bande de Diego Simeone lorsqu’il officiait au Feyenoord Rotterdam en 2023. Deux ans après, le Néerlandais garde toujours en mémoire ces défaites. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
