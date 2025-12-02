 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arne Slot désamorce la situation avec Mohamed Salah
information fournie par So Foot 02/12/2025 à 13:52

Arne Slot désamorce la situation avec Mohamed Salah

Arne Slot désamorce la situation avec Mohamed Salah

Un mal pour un bien ?

Mohamed Salah a été laissé sur le banc contre West Ham ce week-end, pour une victoire 0-2 des Reds . Un double événement : une victoire avec un clean sheet (après 3 défaites et 10 buts encaissés), mais surtout, la première non titularisation en Premier League pour l’Egyptien depuis … le 21 avril 2024 contre Fulham (victoire 1-3 à Craven Cottage). Une décision qui n’est pas passée inaperçue outre-Manche, aussi Arne Slot a dû motiver son choix.…

VM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Scott McTominay encore célébré en Italie
    Scott McTominay encore célébré en Italie
    information fournie par So Foot 02.12.2025 13:36 

    Le seul vrai Flying Scottishman . Déjà élu joueur de la saison en Serie A à la fin de la saison 2024-2025, Scott McTominay a été récompensé ce lundi avec une nouvelle distinction. Lors du Gran Gala del Calcio, le milieu écossais du SSC Napoli a été élu joueur de ... Lire la suite

  • Nice : la baie des Anges face à ses démons
    Nice : la baie des Anges face à ses démons
    information fournie par So Foot 02.12.2025 13:35 

    Direction pointée du doigt, déliquescence sportive, et maintenant joueurs pris à partie par les supporters : depuis quelques semaines, l'OGC Nice vit une véritable descente aux enfers. Mais où va-t-elle s'arrêter ? Des joueurs frappés, ou a minima secoués selon ... Lire la suite

  • Pourquoi les clubs vont pouvoir garder leurs internationaux africains avant la CAN
    Pourquoi les clubs vont pouvoir garder leurs internationaux africains avant la CAN
    information fournie par So Foot 02.12.2025 13:33 

    L’eurocentrisme. À moins de trois semaines du début de la CAN, la FIFA surprend une nouvelle fois en retardant la date de départ des joueurs africains vers leurs sélections. L’information, révélée lundi soir par Sky Sport , a été confirmée ce mardi lors de la conférence ... Lire la suite

  • Des anneaux olympiques sont photographiés devant le Comité international olympique (CIO) à Lausanne
    JO 2026: Les skieurs et snowboardeurs russes et biélorusses peuvent participer aux épreuves qualificatives, dit le TAS
    information fournie par Reuters 02.12.2025 13:25 

    Les athlètes russes et biélorusses doivent être autorisés à participer aux compétitions organisées par la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) s'ils répondent aux critères du Comité international olympique (CIO) concernant les athlètes individuels ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank