Arne Slot désamorce la situation avec Mohamed Salah
Un mal pour un bien ?
Mohamed Salah a été laissé sur le banc contre West Ham ce week-end, pour une victoire 0-2 des Reds . Un double événement : une victoire avec un clean sheet (après 3 défaites et 10 buts encaissés), mais surtout, la première non titularisation en Premier League pour l’Egyptien depuis … le 21 avril 2024 contre Fulham (victoire 1-3 à Craven Cottage). Une décision qui n’est pas passée inaperçue outre-Manche, aussi Arne Slot a dû motiver son choix.…
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
