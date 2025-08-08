Arne Slot : « Darwin Núñez pourrait partir »
Sacrée évolution pour Darwin.
Dimanche, le champion d’Angleterre Liverpool foulera la pelouse de Wembley pour tenter de remporter son 17 e Community Shield contre Crystal Palace , vainqueur surprise de la FA Cup la saison dernière. Deux jours avant leur retour à la compétition, Arne Slot a délivré quelques informations croustillantes sur le mercato en conférence de presse. Le technicien, nommé ce jeudi au trophée Johann-Cruyff de meilleur entraîneur néerlandais de l’année, a notamment évoqué les possibles chassés-croisés au poste d’avant-centre.…
MBC pour SOFOOT.com
