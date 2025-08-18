Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Arnaud Kalimuendo file en Premier League
information fournie par So Foot•18/08/2025 à 12:58
Arnaud Kalimuendo file en Premier League
Dans le grand bassin.
Son départ était attendu depuis plusieurs jours :
Arnaud Kalimuendo quitte le Stade rennais et rejoint officiellement Nottingham Forest
pour un transfert estimé à un peu plus de
30 millions d’euros, bonus compris
.…
