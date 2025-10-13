Arnar Gunnlaugsson : « J’aurais préféré jouer la France avec de la neige et un froid glacial »

Un mois après sa courte défaite face à la France, l’Islande affronte de nouveau les Bleus ce lundi soir. À la tête de l’équipe depuis 2025 : Arnar Gunnlaugsson, un sélectionneur déterminé à mener la nouvelle génération de ce pays de 400 000 habitants à la prochaine Coupe du monde. Entretien avec un nostalgique de Sochaux.

Il y a un mois, ton équipe a perdu 2-1 contre la France en match aller des qualifications à la Coupe du monde. Comment as-tu préparé cette rencontre dans la peau de l’outsider ?

C’était une trêve internationale avec deux approches tactiques très différentes. Face à l’Azerbaïdjan (victoire 5-0, NDLR) , on savait qu’on devait jouer haut et avoir la maîtrise du ballon, alors que le match suivant contre la France, on devait descendre le bloc et être très solide défensivement en essayant de ressortir le ballon proprement. Malgré la défaite 2-1, on a respecté ce plan de jeu. Quand mon équipe est dans la peau de l’outsider, je préfère perdre 3‑0 avec mes principes que 1‑0 en passant le match à défendre.…

