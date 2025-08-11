Arnaque aux faux chèque de banque : il perd 25 000 euros en vendant sa voiture

Shutterstock

Pensant conclure une vente classique sur Leboncoin, Cédric a perdu sa voiture et 25 500 euros à cause d’un faux chèque de banque. Une arnaque bien rodée qui met en lumière la vulnérabilité des particuliers face aux escroqueries en tout genre.

Vendre une voiture sur des plateformes comme Leboncoin est devenu une pratique courante pour éviter les intermédiaires et économiser sur les frais. Mais cette tendance attire aussi des escrocs de plus en plus aguerris. Les arnaques se multiplient : faux garages, usurpation d’identité, ou encore paiement frauduleux, les pièges sont nombreux. Parmi les plus récurrentes, celle dite du « garage fantôme » : l’acheteur prétend être garagiste, propose une estimation alléchante et disparaît une fois le véhicule récupéré.

Autre méthode fréquente : les faux profils très convaincants qui se présentent comme des acheteurs pressés ou des professionnels, et qui mettent en place des scénarios millimétrés. L’arnaque au faux chèque de banque , comme celle dont a été victime Cédric Lafont, s’inscrit dans cette logique. Pourtant, ce mode de paiement inspire une confiance presque aveugle , car censé être émis et garanti par une banque. Malheureusement, certains escrocs redoublent d’inventivité. C’est exactement le scénario dans lequel Cédric, jeune Cannois récemment promu, est tombé. On vous raconte.

Une transaction trop parfaite pour être honnête

Dans le cadre de sa promotion, le Cannois a reçu un véhicule de fonction, c’est alors qu’il décide de vendre sa propre voiture : une Mercedes Classe A de 2019. Il poste une annonce sur Leboncoin , rapidement repérée par un certain « Guillaume », qui se dit intéressé et se montre très réactif. Après un échange classique, les deux hommes conviennent d’un prix : 25 500 euros . Guillaume propose un paiement par chèque de banque, moyen sécurisé en apparence. Cédric, prudent, contacte la banque émettrice pour vérifier l’authenticité du document. On le rassure : le chèque semble bien valide.

Le rendez-vous a lieu à Cannes, la transaction se fait sans encombre. Guillaume repart au volant de la voiture. « Je le vois s’éloigner dans le rétro, tout content… et là, un doute me prend » , raconte Cédric dans une vidéo TikTok devenue virale, il trouve que la gaieté de l’acheteur est un peu disproportionnée. Et ce doute va malheureusement se confirmer quelques jours plus tard. Après avoir déposé le chèque à sa banque, l’argent est bien crédité sur son compte . Mais deux semaines plus tard, la somme disparaît purement et simplement . Le chèque est déclaré « impayé » : il s’agissait en réalité d’une copie, une contrefaçon habile.

Une escroquerie bien ficelée

Cédric comprend alors qu’il a été victime d’une escroquerie parfaitement orchestrée . Il tente de suivre la trace de sa voiture à l’aide d’une application de localisation, qui lui indique que le véhicule se trouve à Béziers. Il contacte alors la police . Un homme est interpellé, mais rapidement relâché : il aurait racheté la voiture à l’escroc pour 12 000 euros en liquide. Considéré comme un acheteur de bonne foi , il conserve légalement le véhicule. Cédric, lui, se retrouve sans voiture, sans argent, et surtout sans recours. Sa banque ne reconnaît aucune faute et son assurance tous risques ne couvre pas les escroqueries. « C’est la seule chose que mon contrat ne prend pas en charge » , déplore-t-il alors même qu’il paie près de 135 euros par mois.

Désemparé, Cédric entame des démarches juridiques , en contactant un avocat et le procureur de la République. Il espère faire reconnaître une « défaillance de conseil » de sa banque, qui n’a pas détecté la fraude malgré son appel de vérification. Mais sa mésaventure illustre un problème plus vaste : les victimes de ces escroqueries sont souvent livrées à elles-mêmes, face à une législation inadaptée et des dispositifs de prévention insuffisants. Le jeune homme espère que sa vidéo TikTok — vue plus d’un million et demi de fois — sensibilisera d’autres vendeurs et fera bouger les choses . D’autant plus que sa voiture est aujourd’hui localisée en Allemagne.