Israël intensifie ses bombardements sur la ville de Gaza

Vue aérienne sur la bande de Gaza

par Nidal al-Mughrabi

Des bombardements, les plus violents depuis des semaines, ont touché lundi des zones situées à l'est de la ville de Gaza, ont rapporté des Palestiniens, après la décision d'Israël d'élargir son offensive dans la bande de Gaza et de prendre le contrôle de la principale ville de l'enclave.

Des chars et des avions israéliens ont bombardé les quartiers de Sabra, Zeitoun et Chedjaïa à l'est de la ville de Gaza, poussant de nombreuses familles à quitter leurs maisons vers l'ouest, selon des témoins.

D'après des habitants de Gaza, la ville a connu l'une des pires nuits depuis des semaines, ce qui fait craindre des préparatifs militaires en vue d'une offensive plus importante.

Selon le Hamas, la ville de Gaza, située au nord de l'enclave du même nom, abrite actuellement environ un million de personnes.

L'armée israélienne a dit avoir mené des tirs d'artillerie sur des militants du Hamas dans la zone. Pour l'heure, il n'y avait aucun signe sur le terrain d'une avancée des forces israéliennes dans la ville de Gaza dans le cadre de l'offensive israélienne récemment approuvée. Celle-ci ne devrait pas commencer avant plusieurs semaines.

"Les chars ont tiré des obus sur des maisons, et plusieurs maisons ont été touchées", a rapporté auprès de Reuters Amr Salah, 25 ans. "Les avions ont effectué ce que nous appelons des anneaux de feu, au cours desquels plusieurs missiles ont atterri sur certaines routes de l'est de Gaza", a-t-il ajouté via une application de messagerie.

"On aurait dit que la guerre reprenait."

Les forces israéliennes ont démantelé dimanche un site de lancement de roquettes utilisé par le Hamas et situé à l'est de la ville de Gaza, a indiqué l'armée israélienne.

Une frappe aérienne a par ailleurs tué six journalistes, dont le correspondant d'Al Jazeera, Anas al Sharif, dans une tente de l'hôpital Al Chifa de la ville de Gaza. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre des journalistes depuis le début de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza il y a presque deux ans.

Dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a défendu son projet d'extension des opérations militaires à Gaza et de prise de contrôle par l'armée de la totalité de l'enclave, condamné tant en Israël qu'à l'étranger, en affirmant que l'opération serait brève et constituait le "meilleur moyen de terminer la guerre".

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé lundi cette opération comme "un désastre annoncé d'une gravité sans précédent et une fuite en avant dans la guerre permanente". Il a appelé à la création d'une "mission de stabilisation" internationale pour mettre fin au conflit.

(Rédigé par Nidal al-Mughrabi au Caire ; avec la contribution de Maayan Lubell à Jérusalem ; version française Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)