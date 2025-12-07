Arn Slot juge Ibrahima Konaté coupable !
Quelle déception, une nouvelle fois…
Englué dans une série de mauvais résultats, Liverpool a encore déçu ce samedi : en déplacement à Leeds à l’occasion de la quinzième journée de Premier League, les Reds ont concédé le nul à la dernière minute du temps additionnel alors qu’ils ont mené à deux reprises (dont une fois par deux buts d’écart). Alors forcément, l’ambiance n’est pas au beau fixe dans le vestiaire .…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer