Arn Slot juge Ibrahima Konaté coupable !
information fournie par So Foot 07/12/2025 à 11:35

Arn Slot juge Ibrahima Konaté coupable !

Arn Slot juge Ibrahima Konaté coupable !

Quelle déception, une nouvelle fois…

Englué dans une série de mauvais résultats, Liverpool a encore déçu ce samedi : en déplacement à Leeds à l’occasion de la quinzième journée de Premier League, les Reds ont concédé le nul à la dernière minute du temps additionnel alors qu’ils ont mené à deux reprises (dont une fois par deux buts d’écart). Alors forcément, l’ambiance n’est pas au beau fixe dans le vestiaire .…

A lire aussi

  • France-Sénégal : blague polémique en Argentine
    France-Sénégal : blague polémique en Argentine
    information fournie par So Foot 07.12.2025 12:47 

    Pas le premier épisode. En Argentine, lors d’une séquence Tiktok où était convié Sergio Agüero, un influenceur s’est laissé aller à une blague que certains ont qualifié de raciste . Si elle fait polémique, cette vanne a pourtant faire rire l’ancien joueur de Manchester ... Lire la suite

  • Pour Pep Guardiola, même Lionel Messi n’est pas à la hauteur du geste de Ryan Cherki
    Pour Pep Guardiola, même Lionel Messi n’est pas à la hauteur du geste de Ryan Cherki
    information fournie par So Foot 07.12.2025 09:30 

    Un geste qui fait du bien aux yeux, mais aussi à la tête. Car en réalisant un coup de foulard synonyme de passe décisive pour Phil Foden lors de la victoire de Manchester City contre Sunderland à l’occasion de la quinzième journée de Premier League, Ryan Cherki ... Lire la suite

  • Aston Villa : Noël est déjà là
    Aston Villa : Noël est déjà là
    information fournie par So Foot 07.12.2025 03:37 

    Vainqueur d'Arsenal au bout du bout ce samedi, Aston Villa réintègre le top 3 de Premier League et n'est même qu'à trois petits points du trône de leader. Un come-back spectaculaire en guise de cadeau et un hiver au chaud pour une équipe qui avait connu un début ... Lire la suite

  • Bilbao s'offre l'Atlético de Madrid avant d'affronter le PSG
    Bilbao s'offre l'Atlético de Madrid avant d'affronter le PSG
    information fournie par So Foot 06.12.2025 23:23 

    Athletic Club 1-0 Atlético de Madrid But : Berenguer (81 e ) pour les Leones Le Paris Saint-Germain est prévenu.… FL pour SOFOOT.com

