Arménie-L'opposition pro-russe dépose un recours pour annuler les élections législatives

L'opposition pro-russe arménienne a formé vendredi un recours auprès de la commission électorale du pays afin d'annuler les résultats des élections législatives remportées le 7 juin par le parti pro-Occident au pouvoir, "Contrat civil".

La requête a été déposée par le parti "Arménie Forte", a déclaré Aram Vardevanyan, membre du parti, à des journalistes à Erevan, alors que des formations d'opposition ont dénoncé des irrégularités lors du scrutin.

Le parti "Arménie Forte" a remporté 23,2% de voix, loin derrière le parti "Contrat civil" du Premier ministre Nikol Pachinian (49,8%) qui a renforcé ses liens avec les pays occidentaux depuis son arrivée au pouvoir en 2018.

"Arménie Forte", parti pro-russe, a fait campagne en promouvant les liens traditionnellement étroits de l’Arménie avec la Russie, dont Erevan dépend en matière d'approvisionnement énergétique.

La Commission électorale centrale devrait publier les résultats définitifs dimanche. Elle a déclaré invalides les résultats de deux bureaux de vote jeudi, invoquant une concentration de personnel militaire sur les lieux après la fermeture des bureaux, selon les médias arméniens.

Ces incidents ont réduit la part des voix du parti d'opposition "Arménie prospère", a déclaré son dirigeant, qui n'a pas réussi à rassembler 4% des électeurs, seuil nécessaire pour entrer au Parlement.

Les formations d'opposition se sont également plaintes d'une vague d'arrestations avant le scrutin, qui visait leurs candidats parlementaires et leurs partisans.

Un groupe d'observateurs électoraux internationaux, qui a pris note des allégations d'irrégularités, a déclaré que le scrutin s'était déroulé sans difficulté dans la plupart des bureaux de vote.

(Rédigé par Lucy Papachristou, version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)