Armement : la Serbie espère conclure l'achat de plusieurs avions Rafale lors de la visite d'Emmanuel Macron

L'année dernière, le président serbe se disait prêt à mettre 3 milliards d'euros sur la table.

Emmanuel Macron, Aleksandar Vucic et Brigitte Macron à Paris, le 26 juillet 2024. ( AFP / VALENTINE CHAPUIS )

La Serbie avait déjà annoncé son intention d'acheter des avions de combat français Rafale, et le président serbe Aleksandar Vucic a indiqué mercredi 28 août à l' AFP qu'il espérait conclure la transaction cette semaine lors de la visite à Belgrade d'Emmanuel Macron.

"C'est un énorme contrat pour notre pays et ce n'est pas un petit contrat même pour la France" , a déclaré le président serbe dans cet entretien exclusif à l' AFP , évoquant une transaction qui pourrait s'élever à plusieurs milliards d'euros sans préciser le nombre d'avions concernés. Le président français est attendu jeudi en Serbie pour une visite de deux jours au cours de laquelle les deux dirigeants doivent signer plusieurs accords bilatéraux.

12 avions achetés ?

Par le passé, le ministre de la Défense serbe avait assuré que son pays comptait acheter 12 avions de combat à la France pour remplacer sa flotte vieillissante. Et en 2023, le président Vucic avait laissé entendre que la Serbie était prête à débourser 3 milliards d'euros pour cette transaction.

"La plupart de nos appareils aériens, pour ne pas dire la totalité, tous nos avions intercepteurs et l'ensemble de nos avions de combat venaient de Russie et nous devons évoluer, changer nos habitudes et tout le reste avant de préparer notre armée", a déclaré le président serbe à l' AFP .

Si elle était finalisée, cette transaction viendrait s'ajouter à une série de contrats d'armement conclus par Belgrade en Europe, Chine ou Russie, rendus possible par la hausse du budget militaire du pays au cours de la dernière décennie.