Arkema Première Ligue : les supporters d’OL Lyonnes interdits de déplacement à Saint-Étienne
information fournie par So Foot 20/09/2025 à 10:39

La préfet de la Loire acte 128.

Ce n’est pas parce que Saint-Étienne est redescendu en Ligue 2 qu’il n’y a pas de derby rhônalpin cette saison. Et il a même lieu ce samedi à 15h30 en Arkema Première Ligue où la section féminine de l’ASSE reçoit l’OL Lyonnes au stade Salif-Keita . Une rencontre qui se disputera sans le moindre supporters des Lyonnaises puisque la préfecture de la Loire a pris un arrêté interdisant leur présence.

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'offre BoursoBank