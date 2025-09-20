Arkema Première Ligue : les supporters d’OL Lyonnes interdits de déplacement à Saint-Étienne

La préfet de la Loire acte 128.

Ce n’est pas parce que Saint-Étienne est redescendu en Ligue 2 qu’il n’y a pas de derby rhônalpin cette saison. Et il a même lieu ce samedi à 15h30 en Arkema Première Ligue où la section féminine de l’ASSE reçoit l’OL Lyonnes au stade Salif-Keita . Une rencontre qui se disputera sans le moindre supporters des Lyonnaises puisque la préfecture de la Loire a pris un arrêté interdisant leur présence. …

SO pour SOFOOT.com