Argentine-La momie d'un enfant inca restituée à une communauté autochtone

La momie d'un enfant remontant à la civilisation inca, découverte en 1905 sur une montagne du nord-ouest de l'Argentine et naturellement préservée par le froid, a été restituée à une communauté autochtone après 119 ans passés dans un musée de Buenos Aires.

La momie, connue sous le nom de "l'Enfant de Chañi", en référence à la montagne de la province de Jujuy où elle a été découverte par hasard par des militaires et des alpinistes, à près de 5.900 mètres d'altitude.

Cet enfant avait entre 5 et 7 ans lorsqu'il a été sacrifié dans le cadre d’un rituel sacré inca "capacocha".

Depuis sa découverte, la dépouille était conservée au musée ethnographique Juan B. Ambrosetti, rattaché à l'Université de Buenos Aires (UBA). Pendant des décennies, les communautés autochtones de la région de la Puna, dans le nord de l'Argentine, ont réclamé sa restitution.

La momie a été transportée jeudi du musée situé dans le centre de Buenos Aires vers El Moreno, dans la province de Jujuy, où la communauté autochtone Kolla a célébré l'événement par des cérémonies et des rituels.

"Ce petit garçon a beaucoup à nous dire sur notre identité," a déclaré Clemente Flores, un dirigeant de Kolla, à Reuters. "C’est un être cher, un de nos grands-pères qui s’est endormi pour nous montrer l’histoire de notre culture et de nos modes de vie, dont certains perdurent encore."

Lors de la restitution officielle au musée mercredi, les autorités universitaires ont présenté leurs excuses à la communauté Kolla pour ce long délai.

"Tout n'est pas au service de la science," a déclaré Ricardo Manetti, doyen de la Faculté de philosophie et de lettres de l’UBA.

La destination finale de la momie n'a pas encore été déterminée.

(Reportage Lucila Sigall, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)