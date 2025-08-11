Argent : les dates de versement des retraites, du chômage, des bourses et des aides de la CAF en août

Quelles sont les dates de versement des allocations durant le mois d'Août ? ( Crédits photo : © HJBC - stock.adobe.com)

Vous percevez une pension de retraite, une allocation chômage, une bourse du Crous ou une prestation sociale de la CAF ? Découvrez la date à laquelle est prévu le versement de cette somme en août.

Chaque mois, la date de versement des aides de la CAF, des pensions de retraite, des allocations de retour à l'emploi et des bourses étudiantes est amenée à varier en fonction des jours fériés et des week-ends. Alors, comment savoir quand arrivera la somme d'argent attendue et éviter les soucis financiers ? Découvrez le calendrier de versement des principaux dispositifs d'aide et des pensions de retraite pour le mois d'août 2025.

Les allocations chômage versées à compter du 1er août

Vous percevez une indemnité chômage ? Au plus tôt, celle-ci a pu vous être versée le 1er août. En effet, le paiement de l'Allocation de retour à l'emploi intervient "sous un délai moyen de trois jours ouvrés et au plus tard cinq jours ouvrés" une fois l'actualisation mensuelle effectuée auprès de France Travail. Un service accessible en ligne entre le 28 juillet le 15 août.

Le versement des aides de la CAF prévu le 5 ou le 19 août

Aide personnalisée au logement (APL), allocations familiales, Revenu de solidarité active (RSA), prime d'activité, Allocation aux adultes handicapés (AAH)… vous percevez une prestation sociale de la part de la Caisse d'allocations familiales (CAF) ? Le versement au titre du mois de juillet sera effectué le mardi 5 août, sauf pour l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) qui sera versée le mardi 19 août pour la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane.

À Mayotte et à La Réunion, la date de versement de l'ARS est néanmoins avancée au 5 août. Dans tous les cas, la CAF rappelle que "le versement effectif sur votre compte varie selon votre établissement bancaire. Quelle que soit la date de versement, vous devrez donc attendre entre un à trois jours avant de voir apparaître la somme sur votre compte". Il faudra donc patienter quelques jours supplémentaires avant de toucher la prestation sociale attendue.

Les bourses du Crous réglées le 5 août

Comme les aides de la CAF, les bourses versées aux étudiants par le Crous vont être réglée le mardi 5 août. Un règlement qui concerne uniquement les étudiants dont la bourse a été mensualisée, et est donc versée en douze fois, mais pas les étudiants les plus modestes pour qui le paiement a été divisé en dix fois.

Les retraites de base et complémentaires payées le 1er, le 8, le 27 ou le 28 août

Vous êtes à la retraite ? Votre pension de base, versée par la Cnav ou la Carsat, due au titre du mois de juillet vous sera payée le vendredi 8 août, soit un jour plutôt qu'habituellement. En effet, en principe, le paiement de la retraite de base est réalisé le 9 du mois, sauf si ce jour tombe un week-end ou un jour férié. Seuls les bénéficiaires de la Carsat Alsace-Moselle ont déjà pu recevoir leur règlement puisque la date de paiement y est fixée au premier jour ouvré du mois, soit le lundi 1er août.

Vous bénéficiez d'une retraite complémentaire de l'Agirc-Arrco ? Dans ce cas, la date de versement est également prévue le premier jour du mois, soit le 1er août. Du côté de la caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL) et des agents contractuels de la fonction publie d'état territoriale et hospitalière (Ircantec), le règlement sera effectué le 27 août. Et pour les retraités de l'Etat, il faudra patienter un jour de plus, soit le 28 août.