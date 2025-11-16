Sommet "Choose France" : 9,2 mds d'investissements français attendus

information fournie par Reuters • 16/11/2025 à 23:15

Le quartier financier et d'affaires de La Défense près de Paris

PARIS (Reuters) -La première édition du sommet "Choose France" destiné aux entreprises françaises va se traduire lundi par l'annonce de 9,2 milliards d'euros de nouveaux investissements en France, a fait savoir dimanche le ministère de l'Economie.

Ces investissements se répartissent dans tous les secteurs (énergie, industries vertes, environnement, numérique, santé, chimie, transports, agro-alimentaire, consommation, spatial, tourisme), précise Bercy.

Ils s'ajoutent à 21,2 milliards d'euros d'investissements déjà annoncés par différentes entreprises françaises ces 12 derniers mois.

Quelque 150 entreprises doivent participer à l'évènement qui se tiendra à Paris.

(Leigh Thomas, rédigé par Tangi Salaün)