Ardian et Crédit Agricole Assurances cèdent leur participation dans 2i Aeroporti à Asterion

( AFP / LOIC VENANCE )

La société d'investissement française Ardian et l'assureur Crédit Agricole Assurances ont annoncé jeudi la vente de la participation de 49% qu'ils détenaient dans l'italien 2i Aeroporti à la société de gestion d'investissements espagnole Asterion, selon un communiqué commun.

Le communiqué ne précise par les détails financiers de l'opération, mais "la valeur de la transaction est comprise entre 800 et 900 millions d’euros", a indiqué à l’AFP une source financière.

La société 2i Aeroporti était détenue conjointement par le gestionnaire de fonds italien F2i et le consortium dirigé par Ardian et Crédit Agricole Assurances depuis avril 2015.

Depuis, 2i Aeroporti s'est développé et détient des participations directes et indirectes dans les aéroports de Milan Malpensa et Linate, Naples, Salerne (récemment ouvert à l'aviation commerciale), Turin, Trieste, Bologne et Bergame.

Cela représente plus de 32% du trafic passagers (63 millions de passagers au total) et environ 70% du fret (758k tonnes) en 2023 en Italie, souligne le communiqué.

Le rachat des 49% de 2i Aeroporti représente le premier investissement dans le secteur aéroportuaire d'Asterion, par ailleurs déjà présent en Italie.

Asterion prévoit de "se concentrer sur les initiatives de réduction des émissions, de faciliter la transition vers des carburants d'aviation plus écologiques et de promouvoir des plans neutres en carbone pour rendre le transport aérien plus durable", assure-t-il.