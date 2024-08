ArcelorMittal: le chiffre d'affaires recule, le bénéfice chute au deuxième trimestre

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

ArcelorMittal a vu son chiffre d'affaires baisser de 12,7% à 16,25 milliards de dollars et son résultat opérationnel chuter de 46% à 1,05 milliard de dollars au deuxième trimestre, pénalisé par la baisse des prix mondiaux de l'acier et "un environnement économique toujours morose".

Le résultat net du deuxième producteur mondial d'acier a été presque divisé par quatre, à 504 millions de dollars au deuxième trimestre, en raison d'une modification comptable de la valorisation de sa participation de 28% dans le groupe français Vallourec, acquise en mars, selon un communiqué publié jeudi.

Le groupe souligne que "les bénéfices de la diversification" de ses activités "se sont concrétisés au deuxième trimestre" et que "la hausse des livraisons d'acier (+3,2% par rapport au premier trimestre 2024) et la baisse des coûts ont aidé à compenser l'impact de la baisse des prix de l'acier".

En effet, par rapport aux trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du trimestre s'est maintenu à 16,25 milliards contre 16,28 milliards, et le bénéfice opérationnel ressort lui aussi quasiment stable.

Sur l'ensemble du premier semestre, ArcelorMittal a vu son chiffre d'affaires reculer de 12% à 32,5 milliards de dollars, son bénéfice opérationnel se contracter de 32% à 2,1 milliards de dollars, et son bénéfice net être divisé de moitié, à 1,4 milliard de dollars contre près de 3 milliards un an auparavant.

Le groupe a une nouvelle fois mis en cause la surproduction chinoise qui tire les prix mondiaux de l'acier vers le bas et jugé la situation "intenable" à terme.

"Les stocks sont à un niveau faible", ce qui devrait soutenir la demande, estime dans le communiqué le président directeur général du groupe Aditya Mittal, qui s'attend à "une croissance de 2,5% à 3% de la demande mondiale d'acier hors Chine cette année".

"Nos projets de croissance, combinés avec de récentes acquisitions, ont le potentiel pour augmenter le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements (Ebitda) de 2 milliards de dollars", a-t-il ajouté.

Au total, le groupe dénombre "12 projets" d'acquisition ou de croissance en cours, qui devraient être achevés "d'ici la fin 2026", a précisé le directeur financier Genuino Christino au cours d'une présentation à la presse, en particulier un vaste projet d'énergie renouvelable en Inde.

Il a aussi souligné que la grève au Mexique entre la fin mai et la mi-juillet aurait "un impact financier" pour ArcelorMittal, qu'il estime à "100 millions de dollars".

Concernant les projets de décarbonation et de production d'acier vert en Europe, notamment en Belgique et en France, annoncés depuis 2021 mais non encore mis en oeuvre, il a souligné qu'ArcelorMittal menait actuellement un "vaste exercice" pour "déterminer ce que sera le niveau d'investissement" qu'il pense avoir terminé d'ici "la fin de l'année".