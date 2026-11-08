Arabie saoudite-Une tour endommagée à Riyad par un projectile

(Précisions)

Une tour située dans le quartier d'affaires de Riyad, la capitale saoudienne, a été endommagée dimanche, a fait savoir le ministère de l'Energie.

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite qui combat les Houthis au Yémen avait déclaré plus tôt avoir intercepté et détruit deux missiles balistiques tirés par le groupe soutenus par l'Iran en direction de Riyad.

La Défense civile saoudienne avait émis une alerte dans la région de Riyad peu avant les détonations, a rapporté un témoin de Reuters. Les autorités ont ensuite annoncé que tout danger était écarté.

S'exprimant à la télévision, un responsable du ministère saoudien de l'Energie a déclaré que la tour Aramco avait été touchée par des débris, occasionnant quelques dégâts mais sans faire de victime.

Ce nouvel incident survient au lendemain de l'annonce par le ministère de la Santé dirigé par les Houthis au Yémen selon laquelle des frappes aériennes saoudiennes ont tué au moins 33 personnes près de Sanaa. Les autorités saoudiennes ont déclaré qu'elles enquêtaient sur ces informations.

Les Houthis, qui se sont emparés en septembre 2014 de la capitale yéménite Sanaa, résultat d'un complexe jeu d'alliances sur fond de guerre civile, résistent depuis plus de dix ans à une coalition mise sur pied par l'Arabie saoudite, en s'appuyant sur un arsenal de drones et missiles balistiques constitué avec l'aide de Téhéran.

Depuis 2023, les Houthis ont élargi leur combat à l'ensemble du Proche et Moyen-Orient, en frappant Israël et en attaquant des navires en mer Rouge en solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

(Jana Choukeir et Timour Azhari; version française Nicolas Delame)