Arabie saoudite-Nouveau report de forums internationaux à 2027

Deux nouveaux forums internationaux prévus en cette fin d'année en Arabie saoudite ont été reportés à 2027 en raison des attaques que lancent les Houthis, rebelles yéménites proches de l'Iran, sur le royaume, a déclaré vendredi l'Autorité générale des statistiques du pays.

Cette dernière précise dans un communiqué que le Forum mondial des données des Nations unies et le deuxième Forum statistique saoudien devaient initialement avoir lieu du 9 au 12 novembre 2026 à Riyad.

Lundi, l'Arabie saoudite avait également décidé de reporter à l'année prochaine une grande conférence financière, la "Future Investment Initiative" (FII) présentée comme le "Davos du désert". Celle-ci devait initialement avoir lieu entre le 26 et le 29 octobre.

Et le sommet qui devait avoir lieu le 24 octobre entre l'Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe (CCG) a été reporté pour les mêmes raisons de sécurité.

Les Houthis et les forces gouvernementales yéménites, soutenues par une coalition internationale emmenée par l'Arabie saoudite, ont repris les combats au cours de ces derniers mois.

Cinq mois après le début de la guerre déclenchée par les bombardements des Etats-Unis et d'Israël en Iran, les Houthis avaient annoncé en juillet dernier un blocus maritime de l'Arabie saoudite et ont entrepris de renforcer leur contrôle du détroit de Bab el-Mandeb, en mer Rouge, voie cruciale - comme le détroit d'Ormuz - pour les livraisons énergétiques mondiales.

Des événements sportifs qui devaient avoir lieu dans le pays ont également été reportés ou annulés, comme le tournoi de tennis d'exhibition "Six Kings Slam", créé en 2024 ou encore l'étape saoudienne du Championnat du monde des rallyes.

Et le Dakar devrait faire son retour en Afrique pour sa 49e édition, en janvier prochain, en raison de la situation géopolitique au Moyen-Orient et en particulier en Arabie saoudite, où se déroule la course depuis 2020.

(Ahmed Tolba au Cairo; avec la contribution d'Eman Abouhassira; version française Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)