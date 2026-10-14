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Arabie saoudite-Des blessés après la chute de débris de missiles houthis à Ryad
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 00:17

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Quatre personnes ont été blessées et des maisons ont été endommagées à Ryad après que les débris de deux missiles sont tombés sur la capitale saoudienne, a rapporté mercredi l'agence de presse SPA, citant un porte-parole de la défense civile.

Les missiles, lancés par les rebelles houthis du Yémen, ont été interceptés et détruits, a ajouté le porte-parole.

Six sources ont rapporté que de lourdes explosions avaient retenti mardi soir près du siège de la compagnie pétrolière Saudi Aramco, dans un contexte d'escalade des hostilités entre l'Arabie saoudite et les Houthis, lesquels ont dit répondre à une attaque de Ryad contre la capitale yéménite Sanaa, qu'ils contrôlent.

(Enas Alashray; version française Camille Raynaud)

Proche orient
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