Après un an de pontificat, le pape adopte un ton plus ferme

par Joshua McElwee

Le pape Léon XIV, dont la présence publique a été plus marquée ces dernières semaines après avoir fait preuve de franc-parler sur la scène internationale et suscité la colère du président américain Donald Trump, célèbrera vendredi son premier anniversaire à la tête de l'Église catholique.

Premier pape américain et dénonciateur de la guerre et du despotisme, il doit publier ce mois-ci son premier document doctrinal approfondi, entre une tournée en Afrique en avril et un voyage d'une semaine en Espagne en juin. Il doit également effectuer cinq voyages en Italie au cours du mois de juillet.

Après dix premiers mois de pontificat relativement calmes, son agenda international s'est accéléré ces derniers mois, critiquant notamment la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Piqué au vif par les critiques de Léon XIV, Donald Trump a formulé des attaques acerbes contre le souverain pontife, qualifiant le pape de "faible" à propos de la criminalité et de "mauvais" en matière de politique étrangère.

Le locataire de la Maison blanche a également exhorté Léon XIV à ne pas le critiquer mais à faire preuve au contraire de gratitude.

Selon les experts, le pape devrait désormais s'en tenir au ton ferme adopté en Afrique, le Vatican s'inquiétant de plus en plus de l'orientation du leadership mondial.

"Le pape Léon est devenu la voix unique et tonitruante de notre communauté mondiale quant à la nécessité de la paix et à la sauvegarde de la dignité humaine", a déclaré à Reuters le cardinal Robert McElroy de Washington, un proche allié du pape.

"(Le pape) a montré une volonté toujours plus grande d'appliquer l'Évangile de manière concrète aux violations flagrantes des droits de l'homme qui nous entourent", a-t-il ajouté, faisant référence aux chapitres de la Bible décrivant la vie de Jésus.

Léon XIV doit rencontrer jeudi le secrétaire d'État américain Marco Rubio, a priori sa première entrevue avec un membre du cabinet de Donald Trump depuis près d'un an.

Marco Rubio s'attend à une "conversation franche" avec le pape pour discuter des politiques de l'administration Trump, a déclaré mardi l'ambassadeur des États-Unis auprès du Saint-Siège, alors que le président américain critiquait à nouveau Léon XIV dans une émission de radio de droite.

UN PAPE CRITIQUE APRÈS DES PREMIERS MOIS DE RÈGNE CALMES

Léon XIV a été élu par les cardinaux du monde entier le 8 mai 2025 pour diriger l'Église catholique et ses 1,4 milliard de fidèles.

De son vrai nom, Robert Prevost, il a succédé au pape François après avoir passé des décennies comme missionnaire et évêque au Pérou avant de devenir haut responsable du Vatican en 2023.

Au cours de ses premiers mois de règne, Léon XIV a largement évité les sujets brûlants. Mais en septembre, il a commencé à critiquer certaines mesures de l'administration Trump, notamment en matière d'immigration, ce qui lui a valu les foudres des catholiques conservateurs américains.

Lors de son voyage de dix jours en Afrique en avril, le pape a averti que les caprices des plus riches menaçaient la paix, a dénoncé les violations du droit international par les puissances mondiales "néocoloniales" et a déclaré que le monde était "ravagé par une poignée de tyrans".

En réaction aux vives critiques de Donald Trump, il avait alors précisé aux journalistes que ses discours avaient été rédigés plusieurs semaines avant sa tournée, et qu'il ne visait pas directement le président américain.

EN VISITE À LAMPEDUSA, MAIS PAS AUX ÉTATS-UNIS

Léon XIV visitera les villes italiennes de Pompéi et de Naples pour son premier anniversaire, où il rendra hommage dans un sanctuaire catholique et présidera plusieurs événements.

Il est aussi attendu le 4 juillet à Lampedusa, une île au sud de la Sicile dont le nom ces derniers années est connu comme étant le premier port d'accueil des migrants effectuant la traversée de l'Afrique du Nord vers l'Europe.

Le choix de voyage, le jour où les États-Unis célèbrent le 250e anniversaire de leur indépendance, n'est pas passé in aperçu alors que l'administration américaine affirme que l'Europe risque de voir sa "civilisation disparaître" en raison de l'immigration.

Cette visite a été annoncée en février, juste après que le Vatican a déclaré que Léon XIV ne se rendrait pas dans son pays natal cette année.

Le cardinal Blase Cupich, de Chicago, a déclaré à CBS News en avril qu'en se rendant sur l'île de Lampedusa, le pape "envoie un message selon lequel sa priorité absolue en ce moment est d'être aux côtés de ceux qui sont abattus et marginalisés".

Le Vatican n'a pas annoncé la date de publication du premier document doctrinal approfondi du pape, connu sous le nom d'encyclique, mais celui-ci devrait paraître avant la fin du mois de mai.

Le texte devrait aborder un certain nombre de défis éthiques auxquels le monde est confronté, notamment l'essor de l'intelligence artificielle. Le pape devrait également évoquer les conflits actuels dans le monde et le leadership mondial.

David Gibson, expert du Vatican et universitaire à l'université Fordham, dans l'Etat de New-York, a déclaré que le pape aborderait les valeurs universelles, sans cibler un dirigeant en particulier.

"Si un dirigeant en particulier se sent attaqué par les propos de Léon, c'est peut-être son problème et non celui du pape", a-t-il déclaré.

(Rédigé par Joshua McElwee; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)