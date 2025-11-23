Après Paul Pogba, un autre grand retour en Italie !
Son « cauchemar est terminé » .
Après un match disputé le 8 octobre 2023 avec Monza contre la Salernitana et plus de deux ans sans jouer, Papu Gomez est de retour : ce samedi, l’Argentin de 37 ans a en effet refait son apparition sur un terrain de football professionnel à l’occasion de la rencontre opposant Padoue à Venise lors de la treizième journée de Serie B.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
