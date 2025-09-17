Après Manchester United, Grimsby poursuit son épopée

Une surprise qui n’en est plus une.

Trois semaines après son exploit retentissant contre Manchester United en Coupe de la Ligue anglaise, Grimsby a remis le couvert ce mardi soir contre Sheffield Wednesday. Sur la pelouse du somptueux stade d’Hillsborough, le club de League Two s’est à nouveau qualifié suite au coup de casque de l’Irlandais Jaze Kabia , le seul but de la rencontre qui a rendu complètement fou le parcage extérieur, rempli à ras bord pour l’occasion. Cette victoire 1-0 permet à Grimsby de poursuivre son aventure en huitièmes de finale. …

MBC pour SOFOOT.com