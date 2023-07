Après les révoltes, Bruno Le Maire demande aux assureurs de la souplesse

Après quatre jours de chaos dans plusieurs villes françaises à la suite de la mort de Nahel, 17 ans, tué par un tir de policier après un refus d'obtempérer, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, a demandé aux assureurs de prolonger les délais de déclaration, de réduire les franchises et d'indemniser rapidement les professionnels victimes des révoltes.

« Les indemnisations doivent arriver le plus vite possible », « dans des délais qui doivent se chiffrer en jours et pas en semaines » pour les commerçants et entrepreneurs concernés par des dégradations et pillages, a-t-il avancé, samedi 1er juillet, après avoir reçu des représentants des commerçants, hôtelier-restaurateurs, assureurs et banquiers à Bercy.

Bruno Le Maire a également demandé aux banques « la plus grande compréhension en termes de traitement des échéances » des professionnels concernés.

Adaptations des reconnaissances de sinistres

Il a invité les professionnels « touchés par des actes de vandalisme » à déclarer « le plus vite possible » les sinistres à leur assurance. « Un appel suffit, ou un mail, ou un SMS ! », a-t-il argué. « Nous avons prévu d'étendre, si nécessaire, les délais de déclaration ».

« Il faut que les délais de déclaration soient allongés, mais les assureurs doivent aussi adapter les reconnaissances de sinistres », a remarqué Philippe Coy, président de la Confédération des

... Source LePoint.fr