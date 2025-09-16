Après le match contre Tottenham, Thomas Partey est attendu au tribunal

À Londres, il n’y a qu’un seul jour entre la Ligue des champions et la justice.

Actuellement à Londres, le club de Villarreal s’apprête à défier Tottenham pour le compte de la première journée de Ligue des champions, ce mardi soir. Mais Thomas Partey est aussi attendu dès mercredi au tribunal de Westminster pour un nouveau procès concernant une agression sexuelle présumée , rapporte le journal AS . Libéré sous caution cet été, le milieu de terrain ghanéen ne rentrera pas en Espagne en même temps que ses coéquipiers.…

KM pour SOFOOT.com