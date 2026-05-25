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Après la relégation de West Ham, Axel Disasi retourne à Chelsea
information fournie par So Foot 25/05/2026 à 16:10

Après la relégation de West Ham, Axel Disasi retourne à Chelsea

Après la relégation de West Ham, Axel Disasi retourne à Chelsea

La double peine. Si West Ham a été relégué en Championship, ce n’est pas (que) à cause d’Axel Disasi. Arrivé dans les derniers instants du mercato hivernal après avoir été complètement délaissé par Chelsea, le défenseur central français est rapidement devenu un homme de base de Nuno Espírito Santo, se montrant souvent le plus fiable défensivement.

Plusieurs clubs intéressés

Selon les informations de Foot Mercato , l’entraîneur portugais souhaitait le garder, mais la relégation rebat évidemment les cartes. Seulement prêté à West Ham, le vice-champion du monde 2022 va devoir retourner ronger son frein chez les Blues , même si un départ du club qu’il a rejoint en 2023 en provenance de Monaco est probable. D’après le média spécialisé, plusieurs clubs ont déjà pris le pouls.…

EL pour SOFOOT.com

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