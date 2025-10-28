Après la prison, Dani Alves se reconvertit en prédicateur
On aurait pu le prédire.
Acquitté dans une affaire d’agression sexuelle qui l’a pourtant vu passer plus d’un an derrière les barreaux, Dani Alves s’est trouvé une nouvelle activité . L’ancien du Barça et du PSG a été aperçu dans une église de Gérone… en train de prêcher. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer