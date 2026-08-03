Après la D2 autrichienne, le fils de Phil Collins rebondit en Allemagne
Il va bien finir par se faire un prénom. C’est l’info mercato à laquelle on avait échappé ce week-end : Mathew Collins, fils de Phil, a signé à Munich 1860. Il arrive libre en provenance de l’Austria Salzbourg (D2 autrichienne), à 150 bornes de sa nouvelle ville, dans laquelle il a paraphé un contrat d’un an.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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