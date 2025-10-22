 Aller au contenu principal
Après la Bolivie, à qui Gianni Infantino va-t-il bien pouvoir proposer une Coupe du monde ?
information fournie par So Foot 22/10/2025 à 17:41

En visite en Bolivie, le président de la FIFA a promis que son organisation « amènera un Mondial ici, c’est sûr ! » Reste à voir, effectivement, « de quel Mondial nous parlons ». Toujours est-il que l’esprit visionnaire de Gianni Infantino a encore frappé. Quelle sera la prochaine nation qui se verra honorée d’une promesse similaire lors de sa prochaine sortie ?

Aux Maldives

Après les matchs à 4000 mètres d’altitude en Bolivie, passons d’un extrême à l’autre en organisant une Coupe du monde dans le pays le plus bas du monde : les Maldives, une république qui culmine en moyenne à deux mètres au-dessus du niveau de la mer. Avantage : avec le réchauffement climatique, on pourra bientôt y organiser le Mondial de water-polo en même temps.

Au Népal

Parce que jouer à 4000 mètres d’altitude en Bolivie c’est déjà devenu ringard.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

