Après Dallas, Vancouver va affronter Dallas, puis Dallas et enfin Dallas
Dallaaaas, ton univers impitoyable.
34 e et dernière journée de MLS, et dénouement heureux pour le FC Dallas , qui a arraché de peu ce dimanche sa qualification en play-off (1-2). Les Texans, bien aidés par un carton rouge infligé à l’Uruguayen Mathías Laborda dès la 11 e minute dernier défenseur mal inspiré, ont joué un bloc bas qui a rendu stériles les 17 tirs et les 70 % de possession des coéquipiers de Thomas Müller . De quoi le rendre nostalgiques des équipes de bas de tableau en Bundesliga.…
MH pour SOFOOT.com
