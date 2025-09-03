 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Après avoir échappé à la mort au Malawi, il devient l’artiste de rue emblématique d’Arsenal
03/09/2025

Mais qui est Northbanksy ?

Inspiré par le légendaire street artist Banksy, il est devenu une figure culte parmi les supporters d’Arsenal grâce à ses fresques murales en tout genre . Declan Rice, Leandro Trossard, Mikel Arteta et même notre frenchie Nicolas Jover ont déjà eu droit à leur représentation sur les murs du nord de Londres. Mais avant de naviguer entre délinquance et expression artistique, Northbanksy était simplement journaliste et producteur de reportages pour la télévision britannique. Jusqu’au jour où tout a basculé.…

