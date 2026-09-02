Après 286 jours en mer, le porte-avions américain Lincoln est arrivé en Thaïlande

(Arrivée du porte-avions aux §§1,4 et 5, commentaire du maire au §7)

Le porte-avions "Abraham Lincoln" américain est arrivé mercredi dans un port de l'est de la Thaïlande après 286 jours en mer, dont un long déploiement au Moyen-Orient, après des informations faisant état de problèmes de santé mentale et d'une détérioration des conditions de vie à bord.

L'USS Abraham Lincoln, qui transporte environ 5.000 marines et membres d'équipage, détient désormais le record moderne du nombre de jours consécutifs passés en mer, selon des élus démocrates.

En règle générale, les déploiements navals durent entre six et neuf mois, mais cette durée peut être prolongée en période de conflit.

Accompagné d’autres navires de la marine américaine, le Lincoln est arrivé tôt mercredi en Thaïlande, seul partenaire des États-Unis en Asie du Sud-Est continentale, pour une période de repos et de récupération au cours d’une escale qui, selon les autorités thaïlandaises, devrait durer cinq jours.

Dans l’après-midi, des bus remplis de marins et de "marines" en civil, dont beaucoup souriaient et saluaient de la main, ont commencé à arriver dans un hôtel de la station balnéaire de Pattaya, à environ 150 km au sud-est de Bangkok.

L'arrivée de milliers de militaires a fait naître l'espoir de voir l'activité économique s'intensifier dans Pattaya. Cela alimente toutefois certaines craintes, étant donné que la ville est considérée comme l'un des épicentres mondiaux du tourisme sexuel.

Le maire de la ville, Poramase Ngampiches, a rencontré mercredi le commandant du Lincoln et a déclaré que les autorités américaines avaient imposé des restrictions aux activités de l’équipage pendant leur séjour, notamment en ce qui concerne les sports nautiques et la fréquentation de certains lieux de divertissement après le coucher du soleil, ce qui, selon lui, pourrait donner une image négative.

"Les militaires n'ont pas le droit de se rendre dans certains lieux ou de s'adonner à certaines activités telles que tous les sports nautiques, le jet-ski, le saut à l'élastique, la lutte et la boxe", a-t-il déclaré à Reuters.

La police déploiera des patrouilles supplémentaires autour du principal front de mer de Pattaya et du quartier connu pour sa vie nocturne.

Des interventions de police menées ce week-end ont conduit à l'interpellation de 40 à 50 personnes soupçonnées de prostitution, ont indiqué des responsables.

Bien qu'illégale en Thaïlande, l'industrie du sexe est largement visible dans les principaux pôles touristiques, notamment dans certains quartiers de Bangkok et de Pattaya.

(Thomas Suen, Chalinee Thirasupa et Panarat Thepgumpanat, rédigé par Devjyot Ghoshal; version française Camille Raynaud et Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)