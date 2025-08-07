Après 10 ans de bons et loyaux services, Michail Antonio quitte West Ham
Stop à la vachette.
Son quittant Tottenham, Begović partant d’Everton, Chelsea se délestant un flop… Les départs de la semaine de Premier League étaient déjà compliqués à supporter, et voilà que l’attaquant par excellence des Hammers fait à son tour ses valises, dix ans après son arrivée. Michail Antonio quitte West Ham librement . Neuf mois après son terrible accident, le Jamaïcain qui n’avait plus joué avec les Londoniens depuis le 3 décembre et cette triste défaite contre Leicester 3-1, n’aura pas les adieux qu’il mérite. Sans cérémonie, ni bulle……
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer