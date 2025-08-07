 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Après 10 ans de bons et loyaux services, Michail Antonio quitte West Ham
information fournie par So Foot 07/08/2025 à 16:14

Après 10 ans de bons et loyaux services, Michail Antonio quitte West Ham

Après 10 ans de bons et loyaux services, Michail Antonio quitte West Ham

Stop à la vachette.

Son quittant Tottenham, Begović partant d’Everton, Chelsea se délestant un flop… Les départs de la semaine de Premier League étaient déjà compliqués à supporter, et voilà que l’attaquant par excellence des Hammers fait à son tour ses valises, dix ans après son arrivée. Michail Antonio quitte West Ham librement . Neuf mois après son terrible accident, le Jamaïcain qui n’avait plus joué avec les Londoniens depuis le 3 décembre et cette triste défaite contre Leicester 3-1, n’aura pas les adieux qu’il mérite. Sans cérémonie, ni bulle……

RFP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • 4 millions d'euros manquent sur le chèque envoyé par beIN Sports à la LFP
    4 millions d'euros manquent sur le chèque envoyé par beIN Sports à la LFP
    information fournie par So Foot 07.08.2025 17:35 

    Les tensions ne sont pas prêts de s’effriter. À moins de dix jours du retour du championnat, les relations entre beIN Sports et la LFP sont toujours très tendues. Depuis des semaines, la chaîne et la LFP se tirent la bourre au sujet de la seule rencontre diffusée ... Lire la suite

  • Mariano Díaz retrouve un club après un an d’absence
    Mariano Díaz retrouve un club après un an d’absence
    information fournie par So Foot 07.08.2025 17:29 

    Il n’est jamais trop tard pour se relancer. Après une année sans club, Mariano Díaz va retrouver les terrains à 32 ans du côte du Deportivo Alavés . Le Dominicain s’est officiellement engagé ce jeudi avec le club espagnol jusqu’en 2027 et retrouverait donc la Liga ... Lire la suite

  • Wolverhampton rendra hommage à Diogo Jota contre Manchester City
    Wolverhampton rendra hommage à Diogo Jota contre Manchester City
    information fournie par So Foot 07.08.2025 17:23 

    Wolves ay we. Le 3 juillet dernier, le monde du football perdait l’un de ses joyaux. Plus d’un mois après l’accident de voiture mortel de Diogo Jota, Liverpool lui a fièrement rendu hommage lors des retours des Reds à Anfield contre l’Athletic Bilbao ce lundi. ... Lire la suite

  • Avec neuf joueurs nommés au Ballon d’or, le PSG et la Ligue 1 réalisent un double record
    Avec neuf joueurs nommés au Ballon d’or, le PSG et la Ligue 1 réalisent un double record
    information fournie par So Foot 07.08.2025 16:59 

    La Ligue des talents. Le Paris Saint-Germain rafle 9 places sur 30 dans la liste des nommés au Ballon d’or 2025. Une performance XXL qui récompense le collectif solide affiché par les champions d’Europe tout au long de la saison, mais qui permet également d’établir ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank