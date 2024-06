Apparition surprise d'Attal à Radio France auprès d'Hayer : le Premier ministre "assume" et ironise sur les "leçons de sexisme" de Bardella et Bellamy

Sur invitation d'une journaliste, le chef du gouvernement avait rejoint la candidate de son camp sur le plateau de l'auditorium de Radio France, en pleine interview de la tête de liste Renaissance aux élections européennes.

Gabriel Attal et Valérie Hayer, le 1er juin 2024, à Aubervilliers ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Je ne me défile jamais et j'assume mes actes". Interrogé sur son apparition surprise lundi 3 juin auprès de Valérie Hayer pendant une interview en direct et en public à Radio France, Gabriel Attal a évoqué cet épisode impromptu et les réactions indignées qui en ont découlé, François-Xavier Bellamy y voyant notamment un "côté macho".

Le Premier ministre a ainsi déploré les "leçons de sexisme" données selon lui par les "hommes" François-Xavier Bellamy et Jordan Bardella. "J'ai été invité", a t-il résumé, à l'antenne de France 2 , jeudi 6 juin. "La direction de Radio France m'a proposé de passer la saluer et surtout les jeunes qui étaient dans la salle à ses côtés" . "On a entendu beaucoup d'hommes expliquer à Valérie Hayer ce qu'elle aurait ressenti. Elle même a répondu : 'le sexisme, c'est peut-être de penser à sa place'", a t-il commenté au sujet de la tête de liste Renaissance, après avoir vanté son action d'eurodéputée.

"Je crois en elle et c'et aujourd'hui la députée européenne la plus influente au Parlement européen. Je me suis engagé parce que l'Europe est mortelle. La France est un pays fondateur de l'UE. L'Europe est née grâce à la France, elle ne doit pas mourir à cause de la France qui enverrait le premier bataillon de députés d'extrême-droite au Parlement européen. C'est ça qui se joue !", a insisté Gabriel Attal.

"Elan de spontanéité"

Selon l'entourage du Premier ministre, la direction de Radio France a suggéré à Gabriel Attal, qui sortait du studio de franceinfo pour une interview, de "passer une tête" dans un débat entre candidats aux européennes devant quelque 800 jeunes pour les inciter à voter. "Le truc s'est fait très vite, avec une très forte insistance" de Radio France, relate-t-on. Du côté de franceinfo , on précise qu'une journaliste "a proposé à Gabriel Attal de la suivre" à l'auditorium pour voir ce jeune public, "en accord avec la direction" de la radio.

"Il n'y a pas eu d'anticipation, c'était dans un élan de spontanéité", précise-t-on. L’équipe du Premier ministre s’assure alors auprès de l'équipe de campagne que cela ne gêne pas Valérie Hayer, qui répond "non bien sûr, Valérie va être contente". "Très surpris par les proportions que cela a pris", l'entourage du Premier ministre assure qu’il n’y avait "évidemment aucune volonté d’humilier Valérie" et "nie catégoriquement l’accusation de misogynie ou de mise sous tutelle".