Antony, une otarie en liberté

Considéré comme l’un des plus gros flops de l’histoire du football à Manchester United, Antony a réussi à changer la donne en trois mois. Prêté au Betis au mercato hivernal, le Brésilien passe désormais ses week-ends à enchaîner les grosses performances et les buts. Un tour de magie auquel personne n’aurait cru hormis lui-même, qui s’est déjà sorti de la misère par sa volonté.

Dans son numéro d’avril 2025, So Foot proposait un classement consacré aux véritables GOATS. Pas les cracks ou les talents purs, ceux qui représentent autre chose, ceux qui ne sont pas associés à la perfection ou à l’élégance. Les pieds carrés, les losers , les chèvres, tant de surnoms pour des types qui ont fini par gagner le respect et l’amour des supporters. En dixième place, on pouvait trouver Harry Maguire. Aussi fort dans la surface que face aux flics, le défenseur anglais a été moqué durant de longues années pour ses bourdes à répétition. Un autre (ancien) Mancunien aurait pu s’y faire une place, le dénommé Antony Matheus Dos Santos. Même si on ne sait plus trop aujourd’hui où situer le joueur de 25 ans, qui revit de l’autre côté des Pyrénées. Refaisons l’histoire pour mieux le comprendre.

Toupie or not toupie, telle est la question

Envoyé en Angleterre à l’été 2022 contre la modique somme de 95 millions d’euros, le Brésilien rejoint un Manchester à la sauce hollandaise à la suite de l’arrivée d’Erik ten Hag. Accompagné de son coéquipier Lisandro Martínez, le 17 e joueur le plus cher de tous les temps semble être dans un cadre bénéfique pour son explosion. Mais à l’image du (pas) divin chauve, l’ailier va devenir la risée du Royaume-Uni. Entre des statistiques faméliques (douze buts en une centaine de matchs), des prestations fantomatiques et des accusations de violences conjugales de la part de deux femmes, le voyage tourne au fiasco. Fiasco qui va prendre un rayonnement mondial le 27 octobre 2022. Face au Sheriff Tiraspol en Ligue Europa, le numéro 21 sort un geste dont lui seul a le secret : deux tours sur lui-même avec le ballon, tel une toupie, avant d’envoyer une passe trop longue pour Casemiro. Un moment suspendu dans le temps, qui symbolise son périple outre-Manche.…

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com