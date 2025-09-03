Antony, le coup de cœur du Betis

Après une prêt idyllique mais de courte durée, Antony a finalement été définitivement transféré au Real Betis dimanche soir. Officialisé lundi matin à Triana, son quartier d’adoption, le Brésilien a attiré les foules pour son retour tant espéré depuis des mois. Entre émotion sincère et euphorie, récit d’une matinée que Séville n’est pas prête d’oublier.

On dit souvent qu’il ne faut jamais s’attacher à un joueur en prêt. Encore moins d’en tomber amoureux. Pourtant, ils étaient des centaines de milliers de fans du Betis, à espérer le retour presque illusoire d’Antony. En quelques mois à peine, le paria de Manchester United est devenu une idole en Andalousie, adopté à Séville comme « Antonio de Triana ». Ce surnom affectueux, en référence au nom d’un quartier de la ville, symbolise mieux que tout la relation qui s’est créée entre le club le plus populaire de Séville, et le Brésilien en quête d’amour. Lundi matin, c’est ce lien qui a fait se déplacer des centaines de Beticos afin d’accueillir leur néo-protégé pour son officialisation. Car après des mois d’attente, de doutes sur la capacité financière du Betis à attirer un joueur de la sorte, et de propositions onéreuses venues du Golfe, oui, Antony est enfin de retour chez lui.

Antonio de Triana. En su barrio. Con su gente. pic.twitter.com/oxkaJtyA5P…

Tous propos recueillis par LL. Photos : Noémie Betton

Par Louis Leymarie, à Séville pour SOFOOT.com