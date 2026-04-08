Antonio Rüdiger et les cadeaux du Real Madrid

C’est le Real qui perd et pas le Bayern qui gagne, c’est ça ? À la suite de la défaite du Real Madrid à la maison à l’aller du quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich, le défenseur merengue Antonio Rüdiger n’a pas été des plus tendre avec son équipe .

Au micro de Movistar+, l’Allemand déplore les erreurs de ses coéquipiers : « Nous sommes revenus sur le terrain en deuxième mi-temps et avons immédiatement encaissé un but […] On savait qu’il fallait éviter de perdre facilement des ballons, car à ce niveau, c’est très dangereux. Et c’est ce qui s’est produit. » Si Harry Kane et Luis Díaz ont marqué face au Real , Rüdiger estime que la Casa Blanca a « commis deux erreurs sur les deux buts, c’étaient deux cadeaux ».…

EA pour SOFOOT.com