Antonio Conte part en vacances parce qu’il en a envie
Congé mal payé.
Antonio Conte a quitté Naples mardi pour rentrer à Turin, histoire de souffler trois jours en famille . Un break validé depuis longtemps, mais forcément mal vu après la défaite contre Bologne (0-2) et son coup de chaud dans le vestiaire , où certaines portes ont visiblement plus vibré que les supporters. Les rumeurs de démission et l’emballement général ont depuis poussé le président Aurelio De Laurentiis à sortir du silence pour répéter que, non, Conte ne lâche rien, pas même un cheveu.…
