Antonio Conte n'aime pas le manque de respect

Conte pas content. Présent en conférence de presse avant d’affronter Chelsea ce mercredi en Ligue des champions pour une place en play-offs, Antonio Conte en a profité pour régler ses comptes avec Luciano Spalletti . Après la victoire de la Juventus sur Naples dimanche dernier (3-0), Spalletti s’était en effet dit satisfait de « battre l’ancien champion d’Italie. » Une sortie pas si anodine pour Conte, qui a tenu à répondre à son homologue dégarni.

Un manque de respect pour Conte

« Je trouve cette phrase un peu malheureuse, a entamé l’entraîneur de Naples. C’est un manque de respect . Le badge du Scudetto est encore accroché à notre maillot, nous nous sommes battus tout au long de la saison dernière pour qu’il y soit cousu. Personnellement, je n’aurais jamais osé parler d’une autre équipe de la sorte. Luciano est un excellent entraîneur, mais il doit être plus prudent quand il parle . On peut pas dire que l’on a battu « l’ancien champion d’Italie » alors qu’il reste encore seize matchs à jouer… » Pour la petite stat : Antonio Conte et Luciano Spalletti ne s’étaient jamais affrontés avant cette saison. Quatrième de Serie A, Naples (43 points) devance la Juve à la différence de buts et est à neuf points du leader, l’Inter.…

AB pour SOFOOT.com