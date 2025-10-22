 Aller au contenu principal
Antonio Conte dégaine une punchline réservée à Noa Lang
information fournie par So Foot 22/10/2025 à 11:54

Il a tourné sept fois son Lang dans sa bouche.

Quand Antonio Conte prend un bouillon, il y a souvent un joueur pour en boire une tasse avec lui. Après Kevin de Bruyne et son coup de gueule à Manchester City il y a quelques semaines, c’est désormais Noa Lang qui s’improvise volcan actif du côté de Naples. Et forcément, quand on perd 6-2 contre son ancien club, le PSV, la lave déborde un peu trop.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
