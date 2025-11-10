Antonio Conte allume ses joueurs après la défaite de Naples
En Serie A, entre la première et la quatrième place il n’y a qu’un match.
Ce dimanche, Naples s’est incliné pour la troisième fois de la saison en championnat sur la pelouse de Bologne (2-0) , perdant ainsi sa place de leader pour laisser les deux clubs de Milan et la Roma passer devant au classement.…
KM pour SOFOOT.com
