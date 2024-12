information fournie par So Foot • 26/12/2024 à 14:05

Antonio Cassano désigne son chouchou du moment

La jeunesse dorée.

Devenu le joueur qu’il était censé être lors de son passage à l’AC Milan, Charles De Ketelaere a dû s’en aller du côté de l’Atalanta pour pouvoir s’épanouir . Auteur d’un début de saison en trombe, les performances du Belge – 20 buts et 16 passes décisives en 2024 – le placent tranquillement sur le podium des joueurs les plus prolifiques de l’année, derrière Cole Palmer et Mohamed Salah.…

HG pour SOFOOT.com